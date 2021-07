DIRECT. Covid-19 : le confinement prolongé de deux semaines à Sydney

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Les festivités s’ouvrent sur un tableau intitulé "Concorde nationale" pour célébrer une France soudée au sortir de la pandémie de Covid-19. L'animation cherche à mettre à l’honneur "la résilience dont a fait preuve la nation dans la crise", selon le dossier de presse du défilé.

: Emmanuel Macron "abandonne à nouveau la jeunesse" avec l'extension du pass sanitaire à des lieux de loisirs, déplore le maire de Grenoble et candidat à la primaire écologiste Eric Piolle sur Europe 1. "Les jeunes ont attendu, ont été les derniers à pouvoir se faire vacciner."

: Bonjour @Ours. Je vais vous aider à clarifier cela. A partir du mois d'août, le pass sanitaire sera demandé dans les cafés et les restaurants, y compris pour accéder aux terrasses des établissements. "C'est l'établissement qui est concerné, que ce soit la terrasse ou la salle à l'intérieur", a bien précisé Gabriel Attal sur BFMTV.

: Bonjour Clément. Je n’arrive pas à clarifier si le pass sanitaire sera obligatoire pour les terrasses de restaurant aussi, ou uniquement pour les repas en salle. Merci de votre éclairage sur ce point.

: Bonjour @Fat. Hier soir, le ministre de la Santé Olivier véran a annoncé de la souplesse dans les modalités de la mise en œuvre du pass sanitaire. Les adolescents sont ainsi exemptés du pass sanitaire jusqu'au 30 août, les salariés des établissements recevant du public ont jusqu'au 30 août et le pass sanitaire peut désormais être obtenu sept jours après la seconde injection. En revanche, le ministre n'a pas annoncé de tolérance en raison des vacances.

: Bonjour FI, y-a-t-il une tolérance pour les personnes en vacances dont la deuxième injection est programmée à leur retour chez eux ? Merci pour votre réponse et bonne journée.

: Dans le projet de loi sanitaire qui comprendra l'obligation vaccinale, un plan de contrôle est aussi prévu. Le fait de ne pas contrôler le pass sanitaire des usagers pourrait ainsi être passible d'une peine allant jusqu'à 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement, a appris France Télévisions confirmant une information des Echos. Les préfets pourraient également, après mise en demeure restée sans effet, prononcer la fermeture des établissements en cause.

: "Plus de 1,3 million de Francais ont pris leurs rendez-vous de vaccination sur Doctolib. Nouveau record", annonce l'entreprise sur Twitter. Lors de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a notamment annoncé l'extension du pass sanitaire pour fréquenter de nombreux lieux.

: "Des arbitrages doivent être donnés dans les prochaines heures", concernant la superficie des centres commerciaux concernés par la mise en œuvre du pass sanitaire, déclare sur franceinfo Alain Griset, ministre délégué chargé des PME. "C'est le Premier ministre qui arbitrera très rapidement."

: Bonjour @Clo. Effectivement, le ministre de la Santé a fait cette annonce hier soir sur France 2, mais sans préciser le jour d'entrée en vigueur de cette modification. Olivier Véran a quand même laissé entendre que cela devrait être effectif rapidement. En revanche, "attention, pour voyager au sein de l'UE, il faut toujours être vacciné depuis deux semaines", a précisé le ministre.

: Bonjour FI. Olivier Véran a annoncé que le schéma complet de vaccination sera valide une semaine après la seconde injection (au lieu de 14 jours). Mais à partir de quand ? Des aujourd'hui ? Merci et bonne journée.

: Bonjour @Sandrine. Il va falloir attendre un peu pour obtenir votre pass sanitaire :) Le ministère des Affaires étrangères communiquera des modalités, pays par pays, "d'ici la fin de la semaine", a annoncé Gabriel Attal. Dans l'attente de ces solutions, le porte-parole du gouvernement a assuré qu'il y aurait une "souplesse" pour les Français de l'étranger, notamment ceux qui ont reçu un vaccin non reconnu par les pays de l'Union européenne (Sinopharm, Spoutnik V).

: Bonjour FranceInfo. Je repose ma question : comment font les français vivant à l’étranger, qui se sont fait vacciner à l’étranger et qui rentrent en France cet été, pour avoir le pass sanitaire et pouvoir aller au cinéma, restaurant, etc? Merci d’avance et bonne journée.

: Bonjour . Bien-sûr, voici une carte montrant la part de population vaccinée par région. Vous remarquerez que nos amis Bretons sont en tête avec plus de 60% de la population ayant reçu une première dose. Pour retrouver tous nos graphes sur l'épidémie, c'est par ici.







: #ONVOUSREPOND Bonjour France Info. Auriez vous dans vos tablettes une carte de France avec le nombres de personnes vaccinées par départements ou régions svp ? Merci d'avance.

: Bonjour @Adrien. C'est une épineuse question sur laquelle Libération s'est penchée. Avant le 19 avril, les résultats de test étaient délivrés sans QR code. Sur demande du patient, en cas de perte par exemple, les laboratoires peuvent toujours renvoyer un exemplaire au format classique, mais le document se présente sous le même format que l’original (sans QR code). Le gouvernement a assuré au Parisien qu'un processus de rattrapage allait être mis en place pour les personnes testées positives entre le 28 mars et le 19 avril. Mais le problème demeure si vous avez été testé positif avant le 28 mars, comme deux millions de Français. Faute d’autre solution, "il est nécessaire soit d’avoir un schéma vaccinal complet, soit de se faire dépister de nouveau pour obtenir une preuve de test négatif", prévient le ministère de la Santé.

: Bonjour, J'ai eu la COVID-19 en mars 2021, ma vaccination aura donc lieue en automne. Pour obtenir le pass sanitaire, on me demande de scanner le QR Code du test positif, mais celui-ci ne fonctionne pas sur l'app TousAntiCovid. Où trouver ce bon QR Code ?

: Bonjour . Effectivement, certaines personnes, comme les femmes enceintes lors de leur premier trimestre, ne sont pas éligibles à la vaccination. Il est toujours possible dans ce cas pour obtenir un pass sanitaire de réaliser un test PCR ou antigénique.

: Bonjour France Info, question su le pass sanitaire, les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciné contre la Covid, ils font comment?

: De nombreux quotidiens régionaux évoquent plutôt "la ruée sur la vaccination" provoquée par les annonces d'Emmanuel Macron. Hier, la vaccination a battu un record avec 792 339 injections en une journée.