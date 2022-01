Covid-19 : vers un calendrier de levée des restrictions

On parle beaucoup d'allègements, mais ce ne sera pas tout de suite. "Elisabeth Borne l'a dit aux partenaires sociaux mercredi 19 janvier : le gouvernement envisage de prolonger de deux semaines la règle des trois jours du télétravail par semaine", explique jeudi 20 janvier la journaliste Catherine Demangeat, en direct du Palais de l'Elysée (Paris). Un proche de l'exécutif a confirmé qu'il n'était pas question pour l'heure d'alléger les restrictions, "parce que l'épidémie est toujours là, avec plus de 460 000 contaminations mercredi, et puis parce que cela est contradictoire avec l'entrée en vigueur du pass vaccinal dans les prochains jours", poursuit la journaliste.

Un calendrier annoncé par Jean Castex

Le gouvernement devrait annoncer un calendrier de levée de restrictions. Le Premier ministre Jean Castex devrait faire le point dans la soirée du jeudi 20 janvier. "Objectif : donner de la visibilité aux Français pour permettre à Emmanuel Macron d'annoncer sa candidature dans un climat plus serein", conclut Catherine Demangeat.