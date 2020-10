Covid-19 : "Une série de mauvaises surprises", analyse la virologue Tania Louis

C. Giroud

C. Giroud franceinfo France Télévisions

Dans la famille des coronavirus, le SARS-CoV2 (Covid-19, dans son appellation plus répandue) fait beaucoup parler de lui depuis le début de l'année 2020. "Sa particularité principale, c’est que cela ne fait pas très longtemps qu’il infecte l’espèce humaine. Nous le découvrons et c’est, globalement, une série de mauvaises surprises," explique Tania Louis, médiatrice scientifique, docteure en biologie, et co-auteure de La folle histoire des virus (Humen Sciences, 2020).



6 500 virus répertoriés sur des milliards

D'un point de vue plus général, les connaissances humaines par rapport aux virus sont encore très lacunaires. "Nous n'en avons répertorié que 6 500 environ, alors qu'il en existe des milliards", ajoute ainsi la virologue, qui précise que "sur ces 6 500 espèces de virus, seulement 250 sont susceptibles d'infecter des humains."