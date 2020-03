Covid-19 : une centaine d'écoles fermées dans le Haut-Rhin

Une centaine d'écoles fermées pour quinze jours : la mesure est inédite pour limiter la propagation du Covid-19. À Altkirch, dans le Haut-Rhin, plus aucune classe pendant deux semaines. Dans le département, une centaine d'établissements sont concernés et tous abritent au moins un cas avéré ou une suspicion de Covid-19. Les parents d'élèves se disent satisfaits. "C'est une bonne décision", dit l'un. "Cela va être compliqué : on va compter sur papi et mamie", rétorque une autre.

La propagation s'accélère

En tout, 30 000 à 40 000 élèves vont devoir rester chez eux. "Ça me rassure, personnellement, car j'ai un peu peur d'attraper le virus, explique une lycéenne. Après, vu qu'on a bientôt l'oral du bac, c'est un peu inquiétant quand même." La mesure de fermeture est exceptionnelle, car le Haut-Rhin est désormais l'un des principaux foyers de l'épidémie en France. De nombreuses personnes auraient été contaminées lors d'un rassemblement organisé il y a deux semaines dans une église évangélique de Mulhouse (Haut-Rhin). Depuis, la propagation s'accélère : 81 personnes malades, c'est huit fois plus qu'il y a 48 heures. D'autres mesures significatives ont été adoptées dans le département.

