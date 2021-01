Covid-19 : une campagne massive de dépistage lancée lundi à Rennes auprès des étudiants

Les étudiants rennais pourront se faire tester gratuitement, sans rendez-vous, et auront le résultat en moins de trente minutes.

Une vaste campagne de dépistage du Covid-19 sera lancée lundi 25 janvier sur les campus universitaires de Rennes, rapporte vendredi 22 janvier France Bleu Armorique. Il s'agit de détecter le maximum de cas et d'accompagner la reprise progressive des enseignements en présentiel.

Cette importante campagne a été lancée à l'initiative de l’Agence régionale de santé en Bretagne et des universités et grandes écoles du projet université de Rennes (EHESP, ENS Rennes, ENSCR, INSA Rennes, Sciences Po Rennes, universités de Rennes 1 et 2).

️A compter du 25/01/2021 de 13h-17h30

Les étudiants seront dépistés via des tests antigéniques. Ils pourront se faire tester gratuitement, sans rendez-vous, et auront le résultat en moins de trente minutes. Quatre centres seront installés sur les principaux campus de la métropole rennaise : Beaulieu, Villejean, Centre, Ker Lann. Ils resteront ouverts pendant tout le semestre.

En septembre dernier, 43 cas de contamination au Covid-19 avaient été détectés au sein de l'université Rennes 1, après une soirée étudiante.