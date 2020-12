Covid-19 : une campagne de vaccination en trois étapes

C. Carnino

Dimanche 27 décembre avait lieu la première vaccination en France contre le Covid-19. La campagne doit se dérouler pendant plusieurs mois. Trois grandes étapes sont prévues. Les vaccinations dans les Ehpad vont se poursuivre jusqu’à la fin janvier. En plus des personnes âgées sont également concernés les professionnels exerçant dans ces établissements et présentant un risque élevé. Cela concerne au total un million de personnes. Les victimes de la Covid-19 résidant dans les Ehpad représentent plus de 45% de tous les décès liés à l’épidémie en France.

La dernière phase débutera au printemps

La deuxième étape débutera à partir de février 2021, avec les personnes âgées vulnérables et à risque. Seront concernées dans un premier temps les plus de 75 ans puis les Français âgés de 65 à 74 ans, soit près de 14 millions de personnes. Les personnes âgées de plus de 65 ans qui résident chez elles représentent environ 47% des victimes du Covid-19. Puis viendra la troisième phase vaccinale à partir du printemps 2021, elle concernera le reste de la population. D’abord les 50-64 ans, puis les professionnels des secteurs essentiels, comme la sécurité, l’éducation ou encore l’alimentaire pour un total d’environ 52 millions de citoyens.







