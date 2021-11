Covid-19 : une allocution risquée à cinq mois de l’élection présidentielle pour Emmanuel Macron

Face à l’émergence de la crainte d’une cinquième vague, Emmanuel Macron va prendre la parole, mardi 9 novembre, en soirée. L’élection présidentielle est dans cinq mois et le président sortant doit trouver le bon équilibre pour ne pas heurter l’opinion publique. "Appeler les Français à la vigilance et à la responsabilité sans pour autant les faire paniquer, c’est tout l’enjeu pour Emmanuel Macron", développe Guillaume Daret depuis l’Élysée. Un conseil de défense aura lieu un peu plus tôt dans la journée, et "c’est à l’issue de celui-ci que d’éventuelles décisions seront prises".

Une allocution très attendue

"Plusieurs cadres de la majorité ne sont pas favorables à ce qu’on retire le pass sanitaire à ceux qui ne feraient pas leur troisième dose. Ils préfèrent que le chef de l’État les incite très fortement à la faire, mais sans des mesures de contrainte", poursuit le journaliste. Emmanuel Macron pourrait en profiter pour faire un point sur "une éventuelle réforme des retraites, la situation économique ou encore le pouvoir d’achat", qui préoccupent les Français.