Covid-19 : un nouveau décès en France

Lundi 2 mars, l'épidémie de Covid-19 continue de s'étendre en France, et le bilan s'est alourdi. "Selon l'Agence Santé publique France, une troisième personne atteinte du Covid-19 est morte en France. On connaissait déjà l'existence d'un premier décès avec le patient chinois de 80 ans, mort à l'hôpital Bichat (Paris), puis de cet enseignant de l'Oise décédé à la Pitié-Salpêtrière (Paris). Un troisième décès donc, et au moins 178 cas confirmés, toujours selon Santé publique France", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud en duplex du Ministère de la Santé, à Paris.

Un nouveau foyer en Bretagne

Mais la France en compte certainement davantage, comme les cas se sont multipliés un peu partout en France ce lundi. "Avec notamment un nouveau foyer qui s'est développé en Bretagne", conclut la journaliste. Selon les dernières informations du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, la troisième victime serait une femme de 89 ans. Il a précisé qu'on ignorait encore si ce décès était causé par le Covid-19, mais s'il y est lié, le test post-mortem s'étant révélé positif.

