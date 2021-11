Covid-19 : un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi

Un conseil de défense sanitaire est prévu mercredi, a annoncé Emmanuel Macron lundi 22 novembre en marge d'un déplacement à l'usine Whirlpool à Amiens. "On avance à la lumière de la science avec pragmatisme", a commenté le chef de l'Etat. Cette réunion intervient en pleine accélération des contaminations au Covid-19. La progression en cours de la cinquième vague est "fulgurante", a alerté dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur Europe 1, CNews et Les Echos. Il a mis toutefois en balance "des éléments qui peuvent nous inquiéter et des éléments qui peuvent nous rendre confiants".

En moyenne calculée sur 7 jours, le nombre de nouveaux cas quotidiens a presque doublé en une semaine : il était de 18 189 dimanche 21 novembre, contre 10 023 le dimanche précédent. Soit une progression de 81,4%. Et cette hausse est exponentielle, signe que l'épidémie repart. Avant cela, il avait fallu trois semaines pour que le nombre de cas quotidiens augmente dans les mêmes proportions. Mais comme lors des vagues précédentes, l'enjeu est de savoir si cette flambée des infections entraînera un afflux massif à l'hôpital. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, ce que les autorités attribuent à la vaccination, qui reste efficace pour empêcher les formes graves du Covid-19.