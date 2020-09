Covid-19 : le bilan à l'Ehpad de Sévérac d'Aveyron est désormais de seize morts

Selon l'Agence régionale de santé, "la situation commence à se stabiliser".

Seize résidents sur les 75 que compte l'Ehpad Gloriande de Séverac d'Aveyron sont morts du Covid-19 depuis le début du mois de septembre, annonce vendredi 25 septembre l'Agence régionale de santé d'Occitanie. "La situation commence à se stabiliser. Les personnes les plus fragiles, des personnes en fin de vie, sont décédées", a relevé le responsable de l'ARS dans l'Aveyron, Benjamin Arnal.

Plus aucun résident de cet Ehpad n'est hospitalisé pour cause de Covid-19. Début septembre, des symptômes de la maladie sont apparus chez plusieurs résidents et salariés. Les tests réalisés les jours suivants avaient révélé une infection massive.

Seulement 16 occupants de l'établissement n'avaient pas été infectés par le virus. La plupart d'entre eux ont été placés dans une "unité protégée" de l'Ehpad, séparés du reste des résidents porteurs du virus.