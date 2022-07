Covid-19 : trois questions sur la situation cet été en Espagne, en Croatie, en Grèce, en Italie et au Portugal

Pour les Français qui partent en vacances cet été 2022 dans le sud de l'Europe, quelle est l'état de l'épidémie de Covid-19, alors que la France voit monter une septième vague ? Quelles sont les règles sanitaires en Espagne, en Croatie, en Grèce, en Italie et au Portugal ? franceinfo fait le point de la situation au 1er juillet.

Quel est le niveau de contamination ?

Un Français qui part aujourd'hui trouvera quasiment le même niveau de contamination que le nôtre au Portugal, en Italie et en Grèce. Notamment le nombre de contaminations quotidiennes en proportion de la population. En revanche, en Espagne et en Croatie, les chiffres officiels annoncent une épidémie nettement moins vivace qu'en France..

>> Chiffres du Covid-19 : suivez l'évolution de l'épidémie en France et dans le monde

Cependant, il est possible que ces chiffres soient sous-évalués car, par exemple, en Espagne, le ministère de la Santé ne surveille que les population vulnérables. Et dans ce pays, la situation peut être considérée comme assez préoccupante dans le sens où il y a quatre fois plus de personnes à l'hôpital pour cause de Covid que l'an dernier à la même époque.

Y a-t-il des restrictions à l'entrée de ces pays ?

Il n'y a plus de restriction sanitaire de voyage en Espagne, en Italie, en Grèce ou en Croatie. Le pass sanitaire n'est plus en vigueur. Le pass sanitaire n’est plus exigé et les autorités ne demandent donc plus de preuve de vaccination, de guérison ou de test.

En revanche, pour entrer au Portugal, il faut avoir un pass sanitaire : soit être vacciné, soit présenter un certificat de rétablissement, soit un test négatif de moins de 72 heures. De plus, il faut remplir une carte de localisation de tous les passagers avant le départ vers le Portugal. Ce pays a été touché au printemps par une forte vague de variant BA5.

Plus globalement, étant donné que l'épidémie évolue, il est conseillé de consulter le site du ministère français des affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr, et de consulter les informations pays par pays..

Et pour le masque, on le met où ?

Pour ceux qui se déplacent en avion, il n'est plus obligatoire de porter le masque dans les aéroports et dans les avions depuis le 11 mai. C'est du moins la recommandation de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Cela dit, méfiance, les choses peuvent bouger très vite en fonction de l'évolution de la pandémie dans chaque pays.

Et pour les vols à destination du Portugal, par exemple, certaines compagnies peuvent continuer à imposer le masque à bord. Une fois arrivé, il reste obligatoire dans les transports en commun, les taxis, et dans les lieux fréquentés par des personnes vulnérables.

En Espagne, les règles qui s'appliquent sont celles de la "nouvelle normalité". Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun dans tout le pays, mais aussi dans les pharmacies et les établisements de santé. Mais dans chaque région espagnole, il peut y avoir des mesures spécifiques.

En Italie, on porte un masque FFP2 dans tous les transports publics pour le personnes de plus de six ans – les avions ne sont pas concernés. Un voyageur cas contact ou positif sera soumis aux règles sanitaires italiennes, explique le ministère des Affaires étrangères, et il devra respecter une quarantaine stricte dont la durée diffère selon les cas et les variants.

En Grèce, le port du masque s'impose dans les transports publics, à l'exception des trains. Pour les bateaux, les autorités recommandent le port du masque quand il y a trop de monde et que la distanciation n'est pas possible.

En Croatie, le port du masque est limité au système de santé et aux établissements médico-sociaux.