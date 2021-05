Covid-19 : sous le soleil, les Français profitent du premier week-end sans les restrictions de déplacement

Le beau temps et la chaleur étaient au rendez-vous, samedi 8 mai. Ce début de mois avait un air d’été, notamment à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), pour de nombreux Français qui ont pu profiter de la plage pour bronzer et se détendre. À La Grande-Motte (Hérault), même scénario, certains ont pris la voiture pour se rendre sur le littoral. "On est à Avignon, en centre-ville, en appartement, on ne peut rien faire, on avait vite fait le tour des 10 kilomètres", se réjouit une femme. Comme un avant-goût des vacances à venir après de longs mois de restrictions sanitaires.

Des réservations en hausse

Les conséquences pour les professionnels du tourisme sont positives. "Depuis la fin de la restriction des 10 km, ça s’est un peu réveillé. Avec un week-end aussi formidable, on a pas mal de réservations", relate Guillaume Ruiz, directeur de l’hôtel Le Prose, à La Grande Motte. Dans son établissement, 30 chambres sur 37 sont réservées ce week-end. "On est sur un taux de réservation qui dépasse les 75%, les gens se sont lâchés", explique un gérant de camping. Nombreux sont ceux qui ont décidé de profiter des vagues à Lacanau (Gironde), des galets à Nice (Alpes-Maritimes) ou de balades en canoë en Ardèche.