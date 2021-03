Covid-19 : situation très tendue en Île-de-France

La situation sanitaire est de plus en plus alarmante en Île-de-France mardi 9 mars. Le nombre de personnes en réanimation augmente encore. Il frôle mardi 9 mars le millier et se rapproche dangereusement du pic de la deuxième vague en novembre 2020. Conséquence : l’ARS a ordonné aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales hors Covid. L'objectif reste d'augmenter le nombre de lits en réanimation qui sont occupés à 85% par des malades du Covid-19.

Taux d’incidence au-dessus de la moyenne

Un autre indicateur inquiète : le taux d’incidence. Il s'élève désormais à 347 en Île-de-France. Un chiffre préocuppant car il s'avère en effet bien au-dessus de la moyenne nationale qui est de 217. De nouvelles restrictions seront au cœur des discussions lors du Conseil de défense sanitaire du mercredi 10 mars.

