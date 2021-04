Covid-19 : Roselyne Bachelot de retour au ministère de la Culture pour la première fois depuis son hospitalisation

Roselyne Bachelot est revenue travailler au ministère de la Culture, lundi 11 avril, pour la première fois depuis qu'elle a contracté le Covid-19 fin mars et été hospitalisée, ont appris BFMTV et l'AFP auprès de son entourage. La ministre devait être entendue mardi par la commission de la culture du Sénat, à propos du projet de loi sur "l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique", qu'elle défendra prochainement au Parlement.

Agée de 74 ans, la ministre avait été testée positive le 20 mars à la suite de symptômes respiratoires, puis hospitalisée quatre jours plus tard, et placée sous un traitement d'oxygénothérapie renforcée. Jeudi dernier, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux reprendre "des forces chaque jour" et elle avait remercié les soignants.

Roseylyne Bachelot avait reçu une première dose de vaccin le 17 mars, trois jours avant d'être testée positive. Les médecins avaient précisé à la ministre que sa contamination était antérieure à l'injection de sa première dose de vaccin.