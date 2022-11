Covid-19: Pékin ferme restaurants et écoles après un record de cas

Pékin prend ses précautions. La capitale chinoise a annoncé mardi 22 novembre un nombre record de cas de Covid-19 en près de trois ans. La ville aux 22 millions d'habitants, qui avait enregistré 621 nouveaux cas locaux dimanche, en a comptabilisé 1 438 mardi. Face à cette hausse, les autorités ont ordonné la fermeture d'écoles et de restaurants, tandis que nombre d'employés sont appelés à travailler de chez eux.

A l'échelle du pays, le nombre total de cas quotidiens, cas importés inclus, dépasse désormais les 28 000, la province du Guangdong (sud) et la ville de Chongqing (sud-ouest) étant les plus touchées, selon les autorités sanitaires. La Chine est la dernière grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire, dite zéro Covid, qui vise à tout faire pour empêcher contaminations et décès. Elle consiste à imposer des confinements dès l'apparition de cas, des quarantaines aux personnes testées positives et des tests PCR quasi-quotidiens à la population. Ces mesures strictes semblent toutefois être de moins en moins acceptées par la population.

Les autorités de la capitale paraissent vouloir éviter pour l'instant un confinement strict comme celui appliqué à Shanghai au printemps, mais ont cependant renforcé les mesures sanitaires ces derniers jours. Trois résidents âgés de Pékin, avec des pathologies préexistantes, sont décédés du Covid-19 ce week-end, les premiers décès enregistrés liés au virus depuis mai.