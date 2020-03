Covid-19 : questions autour du décès d'une octogénaire de Crépy-en-Valois

On commence à en savoir un peu plus sur le profil de la personne âgée décédée du Covid-19 dans la nuit du samedi 29 février au dimanche 1er mars, originaire de Crépy-en-Valois, l'un des foyers français de l'épidémie. "Il s'agit d'une femme très appréciée de 89 ans, Marie-Thérèse Deman. Très investie dans le milieu associatif, elle était administratrice de la maison des jeunes et a également déjà été conseillère municipale de la ville de Crépy-en-Valois. Elle jouait également aux cartes dans un club pas très loin d'ici. Elle vivait chez elle, ici à Crépy-en-Valois, mais elle est décédée à l'hôpital de Compiègne, dans la nuit de samedi à dimanche. Elle y était entrée pour des problèmes respiratoires", rapporte le journaliste Luc Bazizin, en duplex sur place.

Hausse anormale des cas d'infection respiratoire aiguë

"Il s'agit de la deuxième victime décédée du Covid-19 dans l'Oise. L'Agence régionale de santé confirme mardi matin quatre nouveaux cas confirmés à l'unité de soins de longue durée de Crépy-en-Valois, dont un provenant d'une maison de retraite. L'hôpital constate une hausse anormale des cas d'infection respiratoire aiguë. Tous les Ehpad de la ville demandent à ses résidents de rester confinés dans leurs chambres. De nombreux dépistages doivent encore avoir lieu mercredi après-midi", conclut-il.

