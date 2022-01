Covid-19 : quels sont les risques d’une contamination volontaire ?

Pour certains, se faire contaminer volontairement est une bonne façon de se débarrasser du virus. "Le problème c’est que c’est très risqué comme calcul. On sait que l’immunité conférée par le vaccin diminue avec le temps, c’est pour ça qu’on a fait des rappels. On connaît très mal l’immunité conférée par l’infection elle-même. Ce que l’on constate c’est que des personnes se ré infectent régulièrement avec les différents variants, donc cette immunité n’est pas durable et ce calcul est certainement mauvais", indique la journaliste Marina Carrère d’Encausse en direct du plateau du 19/20.

"Il y a des cas mortels d’Omicron"

Le variant Omicron est moins dangereux. "Il y a moins d’hospitalisations mais mois ne veut pas dire zéro. Il y a des cas mortels d’Omicron chez des personnes qui n’ont aucun facteur de risques (...) puis il y a le covid long et des troubles du goût et de l’odorat qui peuvent être très importants", rappelle la journaliste.