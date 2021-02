Covid-19 : quels gestes essentiels adopter lors des réunions de famille ?

Quels gestes essentiels faut-il respecter si l'on veut se retrouver en famille pendant ces vacances d'hiver ? "En pratique, il faut se focaliser sur les points importants : ceux qui sont les plus à risque. Le premier conseil, c'est la distance. Essayez au maximum de garder une distance de deux mètres avec les petits enfants. Quand ce n'est pas possible, vous mettez un masque", conseille le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures, vendredi 5 février.



Aérer les pièces

Le médecin recommande également d'aérer les pièces. "Il suffit parfois de laisser la fenêtre entrouverte ou de laisser une porte ouverte, bref, créer est un courant d'air. Ça dissipe le virus", poursuit Damien Mascret. De plus, si un enfant a des symptômes, "il ne faut pas le laisser aux grands-parents, ou faire un test d'abord". Enfin, même si les grands-parents sont vaccinés, "la première dose ne protège pas encore [...]. On est vraiment protégé une semaine après la deuxième injection", précise le médecin.

