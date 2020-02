Covid-19 : quelles mesures préventives sont prévues ?

Depuis fin janvier, et l'apparition des premiers cas de Covid-19 en France, les mesures de quarantaine se sont multipliées. Mais alors que le nombre de cas est en forte hausse depuis l'annonce du décès d'un professeur de collège dans l'Oise, dans la nuit du 25 au 26 février, se pose de plus en plus la question des règles de ces confinements, appelés à augmenter. Depuis 2017, seuls les préfets sont habilités à prononcer des mises à l'isolement. En cas de refus, ils peuvent utiliser la contrainte.

Phase 2 du plan de lutte contre les épidémies

Pour lutter contre le nouveau coronavirus, jusqu'où aller pour le gouvernement ? Depuis vendredi 28 février, au soir, nous sommes officiellement dans la phase 2 du plan prévu par les autorités en cas d'épidémie. Ainsi, pour limiter la propagation du virus, des villes entières peuvent être confinées, des écoles fermées et des événements sportifs ou culturels annulés. Ce qui signifie que de vastes zones de quarantaines, comme en Chine ou dans le nord de l'Italie, pourraient bientôt voir le jour.

