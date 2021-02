Covid-19 : près de neuf Français sur dix ne partent pas en vacances cet hiver, selon notre sondage

Près de neuf Français sur dix (87%) ne partent pas en vacances cet hiver. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié jeudi. C'est dix points de plus qu'en janvier 2020. Pour un tiers des personnes interrogées (32%), si elles ne partent pas, c'est avant tout en raison des risques ou des conséquences de l'épidémie de Covid-19. Et une bonne moitié (55%) n'avait de toute façon pas prévu de partir. Ce sont donc 12% des Français qui s'octroient des vacances. C'est presque deux fois moins qu'en 2020 (22% sont partis à l'époque). A noter que parmi ceux qui partent, il y a deux fois plus de CPS+ (21%) que de CSP- (10%).

Pour ceux qui choisissent de d'évader de chez eux, presque tous restent ou resteront en France. 89% vont passer leurs vacances de février dans l'Hexagone, c'est 16 points de plus qu'il y a un an. 4% des vacanciers optent pour l'Europe (-9 points par rapport à 2020). Et 6% en vont en profitent pour aller dans une autre région du monde. C'est 8 points de moins en un an.

Deux Français sur dix vont ou iront à la campagne

Pour ces congés d'hiver, près de la moitié des vacanciers (47%) se dirige vers la montagne, malgré la fermeture de remontées mécaniques. Deux Français sur dix vont ou iront à la campagne (21%) ou à la mer (20%). 12% vont profiter de leur congés en ville.

Conséquence de la pandémie : les deux tiers des parents (65%) assurent qu'ils vont éviter d'envoyer leurs enfants chez les grands-parents. Malgré les risques sanitaires, il y a donc 31% des parents qui confient leurs enfants en garde à leurs grands-parents pendant les vacances d'hiver. Cette enquête Odoxa-Backbone Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 10 et 11 février 2021, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.