Covid-19 : pourquoi Paris, Lille, Lyon et d'autres métropoles ont-elles obtenu un sursis avant de nouvelles mesures ?

Une semaine après un tour de vis contesté, le gouvernement a accordé jeudi un sursis à Paris et plusieurs métropoles, qui restent menacées de basculer dès la semaine prochaine en zone d'alerte maximale si la progression du Covid-19 ne faiblit pas.

Quelques jours avant le couperet. C'est ce qu'a accordé, jeudi 1er octobre, le ministre de la Santé à Paris, Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Etienne. Si la progression du Covid-19 dans ces métropoles, en particulier à Paris, n'a pas faibli d'ici dimanche, "nous prendrons les mesures qui s'imposent" pour la journée de lundi, a déclaré Olivier Véran. La capitale et sa proche banlieue ont en effet "franchi les trois seuils qui peuvent correspondre à la zone d'alerte maximale", synonyme de restrictions radicales comme la fermeture totale des bars, restaurants et d'autres activités.

Pourquoi un tel sursis, qui n'avait pas été accordé à Marseille et à la Guadeloupe ? Est-il vraiment utile d'attendre quatre jours ? Le ministre s'est défendu de tout traitement différencié de la capitale, en relevant que la cité phocéenne avait dépassé les seuils depuis plus longtemps que Paris quand elle a été placée en alerte maximale.

Une décision "assez cohérente"

Contacté par franceinfo, Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l' hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), invite à distinguer "le temps sanitaire et le temps politique". "D'un point de vue sanitaire, décaler n'est pas la meilleure des idées. Quatre jours, c'est pratiquement le temps de reproduction du virus. Cela veut donc dire davantage de cas", analyse le praticien. Il ne se dit cependant pas choqué par cette décision : "Même si je suis médecin, je prends en compte dans mon raisonnement l'impact économique et social de ces mesures". Il relève la "levée de boucliers à Marseille" et dit comprendre que "le coût politique soit pris en compte".

Président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux fait lui aussi preuve de compréhension. "Tout le monde est un peu dans le flou. Il faut essayer de trouver la meilleure voie de passage entre la sauvegarde du système hospitalier et l'acceptation sociale des mesures", explique-t-il à franceinfo. Il voit dans ce délai accordé "une manière de mettre la population devant ses responsabilités avant de sortir des mesures dures". "Il y a un enjeu d'acceptabilité sociale clair, on l'a vu à Marseille", complète-t-il.

Pour Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, à Paris, la décision du gouvernement est "assez cohérente" parce que les mesures prises la semaine précédente, comme la fermeture des bars à 22 heures, n'ont pas eu le temps de produire leurs effets. "Quand on met en place quelque chose, il faut attendre au moins 15 jours pour voir si ça marche", explique-t-il, avant de glisser : "On peut être maximaliste, mais cela a un impact sur l'économie, l'éducation et la liberté. Il faut garder un équilibre." Ces métropoles devraient être fixées sur leur sort dimanche ou en début de semaine prochaine.