Covid-19 : pour tester des projets de vaccin, l'Inserm lance un appel aux volontaires, "y compris" aux "plus âgés"

Il s'agit pour la France de se placer en capacité de tester d'ici les prochaines semaines un ou plusieurs des 300 projets de vaccin développés dans le monde. Les candidats, qui doivent être majeurs, peuvent s'inscrire sur internet.

L’Inserm invite à partir de jeudi 1er octobre tous les Français qui voudraient aider la recherche et qui sont prêts à tester l’un des projets de vaccin contre le coronavirus Covid-9 à se faire connaître révèle franceinfo. L’Institut national de la santé et de la recherche médicale espère pouvoir réunir 25 000 volontaires en France.

Tous les majeurs peuvent être candidats

"Toutes les personnes de plus de 18 ans, y compris les personnes les plus âgées" peuvent être candidates, indique la professeure Odile Launay, chargée de coordonner la plateforme de volontaires français, ce jeudi sur franceinfo. "On a identifié un certain nombre de problème de santé qui favorisent la survenue de complications et le risque de décès, explique-t-elle. Toutes ces personnes-là sont encouragées à s'inscrire, [qu'elles aient] des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, le diabète. C'est vraiment une démarche dans le cadre d'un projet pour la population, pour la collectivité et là en l'occurrence pour le Covid, pour les gens les plus fragiles."

Les volontaires peuvent s'inscrire sur internet

Les volontaires pourront s’inscrire sur une plate-forme internet, disponible à partir dès jeudi, sur la plate-forme covireivac.fr, d'ores et déjà accessible. L’objectif est que la France puisse tester dans les prochaines semaines un ou plusieurs des 300 projets de vaccin développés dans le monde. Il y a besoin pour certains d’entre eux de dizaines de milliers de volontaires partout dans le monde.