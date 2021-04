Covid-19 : pour les personnes atteintes d'autisme et pour leurs proches, s'adapter à la crise sanitaire "nécessite un effort énorme"

À cause du manque de structures d’accueil et de moyens, 700 000 personnes atteintes d'autisme voient leur quotidien compliqué par la pandémie de Covid-19. Parmi eux, Théophile, 18 ans, qui attend un vaccin et le retour de ses activités.

La pandémie a bouleversé le quotidien de Théophile. Ce jeune Parisien de 18 ans est au lycée, avec des élèves qui n’ont pas de troubles du comportement. Mais aujourd'hui, il ne va plus à l’école le matin et n’a plus ses activités. "Qu'est ce que tu ne peux pas faire avec le coronavirus ? Pourquoi tu es malheureux de ça ?", lui demande sa maman. "Je ne peux pas aller à la piscine, pas aller au restaurant, au lycée, aller au cinéma, lui répond, un peu désolé, Théophile. Je veux reprendre une vie normale..."

>> Retrouvez ici les dernières informations sur la pandémie

Comme Théophile, 700 000 personnes souffrent d’autisme en France. La crise sanitaire a aggravé leur situation déjà compliquée à cause du manque de structures d’accueil et de moyens pour accompagner ces enfants et ces adultes dans leur quotidien.

Béatrice, la mère de Théophile, a dû s’occuper de lui en plus de son travail d’enseignante, et surtout il a fallu lui faire comprendre la situation. "C'est encore plus compliqué parce que je pense que parfois, c'est aussi difficile à expliquer, souligne-t-elle. La difficulté, c'est que tout change régulièrement et qu'on est obligés de s'adapter. Et pour eux, c'est compliqué de s'adapter. Cela nécessite un effort énorme."

"Il est persuadé qu'avec la vaccination, il va pouvoir avoir une vie normale. C'est son obsession. On a du mal à lui expliquer que ça ne va pas être comme ça tout de suite. Et j'appréhende ce moment là." Béatrice à franceinfo

Théophile a de la chance, une éducatrice l’accompagne, ce n’est pas le cas de tous les enfants. Malgré les efforts du gouvernement, la France manque encore de moyens. "Le gouvernement, très franchement, est ultra mobilisé, reconnaît le président de la plateforme Autisme Info Service, Florent Chapel. Mais eux-mêmes n'inventent pas des services qui n'existent pas. La vie des parents était déjà une somme de contraintes, de choses difficiles à mettre en place. C'était un peu un château de cartes. Et là, notre château de carte s'est effondré."

La crise sanitaire aggrave une situation déjà compliquée pour les enfants autistes, et c’est pareil pour les adultes : 5% d’entre eux seulement ont un travail, cela représente 30 000 personnes qui elles aussi ont été confrontées au chômage à cause du Covid.