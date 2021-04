DIRECT. Covid-19 : la Chine double la capacité de production de son vaccin à deux milliards de doses par an

Ce qu'il faut savoir

Un véritable effort de guerre. Le laboratoire chinois Sinovac a annoncé vendredi 2 avril qu'il avait doublé la capacité de production de son vaccin contre le Covid-19, à 2 milliards de doses par an. Lors d'études effectuées au Brésil, son efficacité a été évaluée aux alentours de 50% pour prévenir la contamination et à 80% pour éviter une intervention médicale. Grace à la mise en place d'une troisième chaîne de production, le groupe chinois est donc désormais en mesure de produire 2 milliards de doses par an dont deux sont nécessaire par patient. Suivez notre direct.

Près de 30 000 hospitalisations liées au virus en France. 28 581 personnes hospitalisées pour une infection au Sars-CoV-2, dont 5 109 en réanimation, selon les dernières données publiées par Santé publique France (SPF), jeudi. Au total, 480 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures (ils étaient 408 il y a une semaine) et on compte 2 035 nouvelles hospitalisations (contre 1 860 il y a une semaine). Par ailleurs, 313 personnes sont mortes en 24 heures à l'hôpital, contre 225 il y a une semaine, rapporte SPF.

La question assistantes maternelles tranchée vendredi. La décision concernant les assistantes maternelles et la suspension de l'accueil d'enfants pour une durée de trois semaines n'est "pas encore arbitrée", affirme Matignon auprès de la radio franceinfo jeudi 1er avril, contrairement à ce qui avait été communiqué quelques heures plus tôt. La décision devrait être prise vendredi.

Un nombre de cas inédit en Turquie en 24 heures. Le pays a enregistré plus de 40 000 cas de Covid-19 en 24 heures, son bilan quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon les chiffres officiels publiés jeudi soir. Selon le ministre de la Santé Fahrettin Koca, 40 806 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués en 24 heures et 176 personnes sont décédées des suites du Covid-19.