Covid-19 : pour l'ONU, le monde doit entrer "en économie de guerre"

"Nous sommes en guerre contre un virus. Nous avons besoin de la logique et de l'urgence d'une économie de guerre", a déclaré Antonio Guterres. Le chef de l'ONU a appelé le monde à aller au-delà de la solidarité face à la pandémie de coronavirus, à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé lundi 24 mai à Genève (Suisse).

Outre le bilan sanitaire, "quelque 500 millions d'emplois ont été détruits, des milliers de milliards de dollars ont été soustraits des bilans d'entreprises", a souligné Antonio Guterres. "Les plus vulnérables sont ceux qui souffrent le plus, et je crains que ce soit loin d'être terminé." Le chef de l'ONU a demandé au G20 d'installer un groupe de travail des acteurs clés pour les vaccins, avertissant que de nouvelles flambées épidémiques pourraient "ralentir la reprise économique mondiale".