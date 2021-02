Covid-19 : plusieurs clusters dans un hôpital de Moselle

L’hôpital psychiatrique de Jury, en Moselle, a vécu de nombreux moments très difficiles depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France. Six clusters ont été identifiés dans cet établissement dont deux depuis une semaine. Dans un bâtiment, 31 résidents sur 36 ont été diagnostiqués Covid-19. "On ne voit pas vraiment la fin de la crise et on est dans une situation extrêmement critique", confie Philippe Kratz, DRH du centre hospitalier de Jury.



Des chambres inadaptées

Le personnel soignant alerte sur les infrastructures du centre hospitalier qui ne seraient pas adaptées à la crise sanitaire qui touche le pays. Certains patients se retrouvent à deux ou trois dans la même chambre. "Des chambres comme ça, déjà en période normale, c’est inadmissible pour moi. En période Covid, c’est catastrophique", dénonce Dominique Lehnen, directrice des soins. Le personnel soignant est lui aussi fortement touché par le virus : 140 des 530 employés de l’hôpital sont en arrêt de travail lié au Covid-19.

