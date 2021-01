Covid-19 : plus de 27 000 patients hospitalisés, un chiffre en hausse

Le nombre des contaminations est également en hausse, avec 26 916 nouveaux cas confirmés, contre un peu plus de 22 000 la veille.

La courbe continue de monter. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés a continué à augmenter mercredi 27 janvier, pour atteindre 27 169 personnes (+128 par rapport à la veille), dont 1 931 nouvelles hospitalisations en 24 heures, selon le site du gouvernement.

Par ailleurs, le nombre de malades en réanimation et soins intensifs est de 3 107 (+26), avec 318 nouvelles admissions en 24 heures.

351 morts à l'hôpital en 24 heures

Avec 351 nouveaux décès à l'hôpital en 24h, la maladie a désormais tué 74 456 personnes, dont 52 218 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie, selon Santé Publique France.

Alors que l'exécutif doit décider, dans les prochains jours, d'un éventuel reconfinement, les courbes des contaminations ne fléchissent plus et repartent même à la hausse, en dépit du couvre-feu généralisé à 18 heures. Le nombre des contaminations est en effet en hausse, avec 26 916 nouveaux cas confirmés, contre un peu plus de 22 000 la veille. Le taux de positivité des personnes testées est stable depuis plusieurs jours, à 7,1%, selon Santé Publique France.