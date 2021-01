Covid-19 : plus de 18 000 nouveaux cas en 24 heures en France

Le mot "confinement" circule de plus en plus dans les propos des experts. Dimanche 24 janvier, la France compte encore 18 436 nouveaux cas lors des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France. Les chiffres sont en baisse par rapport à la veille (25 900), mais en hausse par rapport à dimanche dernier (16 642).

Santé Publique France a également comptabilisé 172 nouveaux morts dimanche, contre 230 samedi. Au total, 73 049 sont mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie en France.

Légère hausse dans les services de réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation s'élève à 2 965, soit 69 de plus que samedi. Et 26 393 personnes sont hospitalisées, soit près de 500 personnes de plus par rapport à la veille.

Concernant la campagne de vaccination, 18 151 personnes ont reçu la première injection du vaccin dimanche, ce qui porte le total dans l'Hexagone à 1 026 million depuis le début de la campagne.