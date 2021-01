Covid-19 : où en est l'immunité des personnes contaminées ?

Si on ne sait toujours pas combien de temps le vaccin contre le Covid-19 protège les vaccinés, on en sait toutefois davantage sur l’immunité développée par les personnes contaminées. "Des chercheurs américains ont eu l’idée de regarder jusqu’à huit mois après une infection qui s’était produite lors de la première vague quel était l’état de l’immunité. Ils se sont aperçus qu’elle était excellente", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures, mardi 12 janvier.

Une immunité pendant des mois

Cela veut dire que l'immunité va sûrement durer des mois, voire des années. Concernant les différentes nouvelles souches, Damien Mascret estime qu’il "ne faut pas paniquer. Il n’existe pas de génie maléfique. Le virus s’adapte à nous pour tenter de survivre". En outre, les variants sont souvent moins dangereux, même si certains contribuent à l’accélération de l’épidémie, comme le variant britannique.

Le JT

Les autres sujets du JT