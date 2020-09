Covid-19 : où en est l'épidémie en France ?

"Ce n’est pas le tsunami du printemps dernier, mais on sent monter la vague", explique la journaliste en paraphrasant les propos d’un médecin croisé la veille, mercredi 9 septembre. Alors qu’environ 3 000 cas étaient signalés début juin, nous atteignons presque 47 300 au mois de septembre. Les hospitalisations aussi sont en hausse, de 600 début juillet à environ 1 700 par semaine ce mois-ci.

Relativiser la situation

"On est très loin de la fin mars quand on frôlait les 25 000 hospitalisations hebdomadaires", nuance tout de même Frédérique Prabonnaud. En France, 74 départements sont classés par Santé Publique France en situation de vulnérabilité, dont 32 en vulnérabilité élevée. Parmi les mesures qui devraient être annoncées demain par le gouvernement, la quatorzaine devrait passer à 7 jours, et des mesures plus strictes pourraient être décidées localement, avec "pourquoi pas des confinements localisés".

