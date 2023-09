Covid-19 : "On se tient prêt à accélérer la campagne de vaccination", affirme le ministre de la Santé Aurélien Rousseau

Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 5 septembre.

Le rebond de l'épidémie du Covid-19 en France est-il inquiétant ? "Il n'est pas particulièrement inquiétant. Aujourd'hui, l'OMS n'émet pas d'alerte, on n'a pas à changer nos comportements", a répondu Aurélien Rousseau, invité des "4 Vérités", mardi 5 septembre. "On se tient prêt à accélérer la campagne de vaccination. Mais la clé, ce sont les gestes barrières et la protection des plus fragiles", a précisé le ministre de la Santé et de la Prévention.

Un système de santé "extrêmement fragile"

Plus de 30 % de la population française vit aujourd'hui dans un désert médical. Beaucoup renoncent à se faire soigner. "Le système de santé vit des difficultés. Il est à la fois formidable et extrêmement fragile", a déclaré Aurélien Rousseau. "La semaine dernière, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé des mesures pour la nuit. Ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de pourvoir les postes de nuit pour les infirmiers ou les médecins", a détaillé le ministre.