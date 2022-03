Covid-19 : "On nous a dit de rentrer immédiatement chez nous", témoigne un Chinois reconfiné

Il est 4 heures du matin, dans cette résidence de la ville de Baoji, près de Xi'an, dans le centre de la Chine, lundi 14 mars. Les habitants sont subitement réveillés par des haut-parleurs pour les informer d'un nouveau confinement. Le pays fait en effet face à une reprise de l'épidémie de Covid-19 depuis une semaine. Des milliers de nouveaux cas sont enregistrés, du jamais vu depuis deux ans.

La décision des autorités est parfois prise en quelques minutes et en pleine nuit. La méthode est un peu brutale mais, peu importe l’heure, les autorités ont décidé de fermer le quartier. "Le personnel du comité de résidence a commencé à utiliser des haut-parleurs pour nous ordonner de descendre faire un test. Ensuite, on nous a dit de rentrer immédiatement chez nous", témoigne ainsi un commerçant.

Comme en 2020, des millions de Chinois se retrouvent désormais enfermés à leur domicile. "Je ne peux plus aller travailler. Toutes les entrées de la résidence sont fermées : on ne peut ni entrer, ni sortir et toute la ville de Baoji est comme ça", poursuit le commerçant. Les autoroutes de la villes sont également fermées et la circulation a été coupée sur les artères principales, raconte-t-il.

"Seules les ambulances et les véhicules de police ont le droit de circuler." Un commerçant de Baoji à franceinfo

À l'image de Baoji, les villes semblent tomber les unes après les autres. Dimanche, Shenzhen a reconfiné ses 17 millions d’habitants. L’activité s’est arrêtée au siège des grands entreprise de l’internet et de la téléphonie chinoise, comme Huawei. Le principal fournisseur d'Apple, Foxconn, a lui aussi suspendu ses activités. Pour autant, le commerçant n'est pas affolé par la situation. "On avait anticipé : depuis quelques jours, on avait commencé à acheter de l'huile, des céréales et des légumes pour tenir un mois. Mais nous ne sommes pas paniqués."

Pour l'instant, Shanghai n’est pas reconfinée mais la situation est considérée comme critique dans la ville la plus peuplée de Chine. Les quartiers sont bouclés les uns après les autres. Le gouvernement redoute une arrive massive de patients dans les hôpitaux. Dans la grande ville de Changchun, près de la Corée du nord, un gigantesque hôpital provisoire est en cours de construction, comme à Wuhan en 2020.