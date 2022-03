Covid-19 : face à l'explosion de cas, la Chine renforce ses mesures sanitaires

La Chine est confrontée à une sérieuse reprise de l’épidémie de Covid-19 et vient d'annoncer, vendredi 11 mars, le confinement des 9 millions d'habitants de la ville de Changchun, dans le nord-est du pays. Depuis le début de la semaine, plusieurs centaines de nouveaux cas sont enregistrés tous les jours. Il s’agit du plus haut niveau de l’épidémie depuis deux ans dans le pays.

INFOGRAPHIES >> Suivez l’évolution de l'épidémie en France et dans le monde

En plus du confinement de Changchun, les autorités ont renforcé les mesures sanitaires un peu partout dans le pays, notamment à Pékin. Une résidence de la capitale chinoise vient d'être confinée, l'un des habitants avait voyagé dans une région où des cas ont été signalés. Elle est surveillée par la police, et les résidents doivent rester dans leurs appartements jusqu'à nouvel ordre.

Le retour des anciens reflexes

Au moins neuf résidences à Pékin se trouvent dans la même situation : aucune entrée, aucune sortie. Les livreurs de colis, très nombreux dans la capitale, sont les premiers touchés. "On ne peut pas entrer dans les résidences, explique un livreur. On laisse les colis à l'entrée et avant tout doit être désinfecté dans notre entreprise. Et quand les habitants reçoivent des colis, ils doivent à nouveau les désinfecter."

Dans le même district, l'Institut culturel français a été désinfecté, a fermé ses portes après une suspicion de cas. La population a remis en pratique ses anciens réflexes. "Quand des dépistages sont organisés, je descends tout de suite faire le test, explique une habitante. Là, je fais des exercices dans ce petit jardin, mais après, je rentre immédiatement chez moi."

"Je porte bien le masque et je ne vais pas dans les endroits où il y a beaucoup de monde." Une habitante de Pékin à franceinfo

Les fonctionnaires des comités de quartier passent leur journée au téléphone pour retracer les parcours des personnes potentiellement, aucun contact. Une vigilance extrême, car la Chine ne veut surtout pas se retrouver dans le scénario de Hongkong, confronté à une explosion inédite de l'épidémie de Covid-19.