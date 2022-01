Covid-19 : "On ne parle plus des décès", déplore un médecin qui se demande "quel est le nombre de morts qui a été jugé acceptable ?"

"Quel est le nombre de morts qui a été jugé acceptable lors des conseils de défense [sanitaire] secrets ?", se demande ce mercredi sur franceinfo le docteur Michaël Rochoy, médecin généraliste à Outreau (Pas-de-Calais), membre du collectif "Du côté de la science" et co-fondateur de "Stop-Postillons", alors que les chiffres de contaminations continuent de battre des records.

"Il y a quand même eu 339 décès du seul Covid hier, mais on n'en parle plus… Ça n'intéresse plus", déplore-t-il en rappelant qu'habituellement la mortalité en France est de "1 600 à 2 000 décès par jour", toute cause confondue. Michaël Rochoy s'inquiète également des trois décès d'enfants survenus mardi.

1 lycéen sur 19 testé positif

"Trois décès d'enfants en un jour alors qu'on en est à 33 depuis le début de l'épidémie, ce n'est pas de bon augure pour les semaines à venir." Le docteur Michaël Rochoy alerte également sur le taux d'incidence "de 5 261" dans les lycées. Ce qui veut dire qu'au cours des sept derniers jours, 1 lycéen sur 19 a été testé positif.

"Dans cette situation, il n'y a pas de passage en distanciel", déplore Michaël Rochoy qui pense que la solution est "peut-être de fermer les écoles et paralyser le pays pour revenir à des taux d'incidence plus bas, pour mieux contrôler le virus et ne pas avoir 300 décès". Cela permettrait, selon lui, de "laisser un peu de temps pour que les élèves soient vaccinés et pour que les parents puissent aussi se faire vacciner avec une troisième dose".