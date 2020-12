Covid-19 : "On a vraiment besoin de respecter les gestes barrières à l'intérieur des maisons" à Noël, plaide un épidémiologiste

À une semaine du réveillon, l'épidémiologiste Bruno Hoen, invité de franceinfo jeudi 17 décembre, invite les Français à "respecter les gestes barrières à l'intérieur des maisons" à Noël, reprenant ainsi le message de Jérôme Salomon ce jeudi soir. Le directeur de la Santé s'est inquiété d'un rebond de l'épidémie après les fêtes. "Si on se base sur les observations faites après Thanksgiving aux États-Unis et au Canada et compte tenu du niveau actuel de circulation du virus en France, on est obligés de le craindre."

franceinfo : On s'éloigne encore du seuil des 5 000 contaminations espéré au 15 décembre. Est-ce inquiétant ?

Bruno Hoen : Effectivement, on est loin de ce qu'on espérait. On est néanmoins avec une réduction très importante de la circulation virale, mais qui reste trop élevée pour qu'on puisse se permettre de lever la garde et notamment dans la perspective des réunions familiales qui vont avoir lieu. C'est pour cela que Jérôme Salomon insiste sur l'importance cruciale de maintenir pendant cette période les mesures barrières et les gestes de prévention à l'intérieur des maisons et des familles. On a vraiment besoin de respecter ça. Les exemples de nos cousins américains et canadiens montrent bien que les réunions familiales qui ont lieu à Thanksgiving, à des moments différents dans ces deux pays, ont à chaque fois été suivies de l'augmentation du nombre de cas dans les dix à quinze jours qui ont suivi les regroupements familiaux. Et compte tenu du niveau actuel de circulation du virus en France, on est obligé de craindre qu'on assistera à une majoration de la circulation virale après les fêtes.

Si on prend toutes les précautions, qu'on respecte les gestes barrières et qu'on porte un masque, est-ce qu'il existe un risque zéro ?

Non, il n'y a jamais de risque zéro. Pendant qu'on mange, on est obligé d'enlever le masque, on n'a pas la possibilité de faire autrement. Et si on est nombreux dans une même pièce, à partager avec peu de distance un repas, sans masque pendant ce temps-là, il y a ce risque résiduel.

On peut minimiser le risque en prévision des réunions familiales, en renforçant sa protection, en s'imposant un confinement renforcé pendant sept jours, en faisant un test, pour être sûr au moment où on retrouve sa famille de s'être protégé un maximum. Bruno Hoen à franceinfo

Ca a des limites bien entendu, les tests ne sont pas fiables à 100%. Mais si on combine les mesures avec un auto-confinement de sept jours, le respect des gestes barrières en famille, si on fait un test, si on s'interdit de participer à une réunion familiale si on a des symptômes, on met toutes les chances de son coté pour minimiser le risque.

La vaccination va commencer dans 10 jours au sein de l'Union européenne. Sommes-nous prêts en France ?

Aujourd'hui, je pense que non. Est-ce qu'on le sera ? Probablement mieux qu'aujourd'hui. On n'est pas prêts aujourd'hui puisque le vaccin n'est pas encore autorisé, sa distribution n'a pas commencé. La vaccination ciblera en premier les personnes les plus à risque. C'est-à-dire les résidents et les personnels d'Ehpad. Ce déploiement ne va pas se faire en trois jours mais sur plusieurs semaines. Je pense que c'est bien qu'on commence le plus tôt possible mais tout ne sera pas prêt pour la fin du mois de décembre. Ca va se prolonger sur plusieurs mois. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience que quand on fait une démarche de vaccination on le fait aussi pour participer à l'augmentation de l'immunité collective, pour la protection de l'ensemble de la collectivité nationale. La vaccination ce n'est pas que la protection individuelle.