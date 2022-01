Covid-19 : "On a prévu un accueil, partout en France, des enfants de soignants" si leurs classes venaient à fermer, dit Gabriel Attal

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a confirmé mardi 4 janvier sur France Inter que l'exécutif prévoyait de mettre en place "un accueil, partout en France, des enfants de soignants", si leurs classes venaient à fermer en raison de cas de Covid-19. Il s'agit de "faire en sorte que les soignants puissent continuer à travailler" en accueillant leurs enfants à l'école.

>> Les dernières informations sur l'épidémie de Covid-19 dans notre direct.

La priorité du gouvernement reste de ne pas fermer les écoles pour l'ensemble des élèves.

"On veut que les enfants puissent continuer à aller à l'école le plus possible."