Covid-19 : Olivier Véran menace de rendre la vaccination des soignants obligatoire "d'ici à la fin de l'été"

"Je fais vraiment un appel solennel, à nouveau, aux soignants qui n'ont pas été vaccinés, pour qu'ils franchissent ce cap." Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déploré, jeudi 17 juin, sur BFMTV, la faible couverture vaccinale des soignants face au Covid-19. "En Ehpad, on est à 50%. Or, en Ehpad, c'est là qu'on trouve les personnes les plus fragiles", a-t-il avancé, en prévenant que "si, d'ici à la fin de l'été, ça ne devait pas s'améliorer, alors oui, nous nous poserions la question d'une obligation vaccinale pour ces publics particuliers".

Le ministre de la Santé a toutefois ajouté préférer la persuasion à l'obligation et entend remédier à la situation "dans la bonne intelligence". Mais en cas de hausse des cas de variants, notamment le Delta, il n'est pas question de prendre le risque "d'exposer un public âgé et fragile à des soignants qui auraient refusé de se faire vacciner".

Pour le président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), interrogé sur franceinfo, "c'est une mauvaise polémique" qui "va rajouter de l'huile sur le feu". "Ce n'est pas par l'obligation qu'on obtient des choses", estime Pascal Champvert qui appelle au "dialogue". "La défiance par rapport au vaccin, c'est une défiance par rapport aux pouvoirs publics. Il faut plus de personnels dans les établissements", pointe-t-il.