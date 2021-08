Covid-19 : nuit d’émeutes contre les nouvelles restrictions sanitaires à Fort-de-France

C. Weill-Raynal, S. Petit-Frère, A. Treuil, M.-F. Calmo, T. Sokkan, I. Cardenas, F. Geoffroy, Martinique la 1ère. C. Apiou

Fort-de-France, en Martinique, s’est réveillée dimanche 1er août après une nuit d’émeutes. Des carcasses de voitures calcinées et des magasins pillés témoignent des violences nocturnes. Le centre de vaccination contre le Covid-19 a également été incendié, et la pharmacie mitoyenne prise d’assaut. Les habitants sont consternés.



“On a tous besoin de la pharmacie ”

“On ne peut pas nous faire ça, on ne peut pas nous faire ça, répète un homme. On a tous besoin de la pharmacie”, commente un homme. Une manifestation contre le nouveau couvre-feu, mis en place vendredi soir pour une durée de trois semaines, est à l’origine des violences. Très vite, la situation a dégénéré. “Les choses sont devenues de plus en plus dangereuses. Les gens en ont marre, des histoires de vaccin, pas vaccin”, témoigne un Martiniquais.