Covid-19 : nouveau foyer de contamination dans le Morbihan

Fermée sur décision préfectorale, l'école maternelle et primaire d'Auray (Morbihan) est restée vide, lundi 2 mars au matin. Aucun élève, aucun enseignant n'était présent. L'équipe pédagogique et les parents ont été prévenus en pleine nuit par mail et par SMS. Il a donc fallu s'organiser pour garder les enfants. Pour une institutrice venue avec son fils devant l'école, il faudra s'adapter aux 14 jours de fermeture. Dans le Morbihan, 13 cas de Covid-19 ont été découverts : trois à Carnac, six à Crac'h, trois à Auray et un à Saint-Philibert.

Les rassemblements interdits sur décision préfectorale

Il s'agit donc d'un nouveau foyer épidémique dont on ne connait pas l'origine. Face au grand nombre de cas, le préfet a interdit tout rassemblement. Lundi matin, à Auray, le marché s'est tenu normalement. Dans cette commune de 13 000 habitants, les mesures annoncées sont bien acceptées. La préfecture du Morbihan pourrait prendre des mesures plus strictes si le nombre de cas venait à augmenter.

