Covid-19 : les variants de plus en plus présents en France

C’est dans un laboratoire d’Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, que sont envoyés presque tous les tests PCR positifs réalisés en métropole et en Outre-mer. Les prélèvements sont analysés dans un but précis : identifier parmi les cas positifs, ceux liés au variant britannique. Depuis ce week-end, 5 000 tests ont été passés au crible.

Les variants détectés dans 21% des tests

Et les variants du Covid-19 sont bien présents, surtout le variant britannique. En Île-de-France, il est de plus en plus soupçonné d'être à l'origine des nouvelles contaminations. Selon le laboratoire Biogroup, qui réalise 40% des tests Covid dans la région, sa présence était suspectée dans 1% des PCR positifs en début d’année. Depuis 3 semaines, il est présent dans 21% des tests PCR. Des chiffres officiels devraient être communiqués dans le courant de la semaine à venir, pour avoir une photographie précise des variants dans l’épidémie actuelle.

