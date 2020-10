Covid-19 : les trois prochaines semaines pourraient être décisives

Un record a été franchi en France : près de 27 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, samedi 10 octobre. Le taux de positivité des tests atteint 11% contre 7%, il y a quinze jours. L’épidémiologiste Arnaud Fontanet s’en inquiète dans le Journal du Dimanche. "Les projections (…) montrent que les trois semaines à venir vont être très compliquées", affirme le chercheur.

928 personnes admises en réanimation en sept jours

Selon lui, les deux régions où le risque est le plus fort sont les Hauts-de-France et l’Île-de-France. Le risque d’engorgement des services de réanimation inquiète les autorités de santé. 928 personnes ont été admises en sept jours. En Île-de-France, plus de 40% des lits sont déjà occupés par des patients atteints du Covid. Les mesures sanitaires ne semblent pas suffire. Les scientifiques en appellent donc au sens des responsabilités de chacun, en diminuant la fréquence des réunions familiales.