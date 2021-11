Covid-19 : les regards tournés vers l'Europe, nouvel épicentre du virus

Tous les yeux sont rivés vers l'Europe. Sur le Vieux Continent, le Covid-19 se propage, devenant le nouvel épicentre du virus. En Allemagne, il y a eu 15 500 nouveaux cas et le taux d'incidence n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la crise sanitaire. "J'ai un mauvais pressentiment, ça me rappelle les moments les plus graves de la pandémie", s'inquiète une femme. Le Royaume-Uni compte 29 800 nouveaux cas. Le froid venu du Nord expliquerait en partie cette recrudescence.

Des restrictions renforcées

Pire encore, en Russie, 39 400 nouveaux cas ont été enregistrés. Le faible taux de vaccination inquiète, 34% de la population seulement l'est totalement. L'OMS tire la sonnette d'alarme et craint 500 000 morts supplémentaires en Europe d'ici février si le rythme ne baisse pas. Les pays ont annoncé de nouvelles mesures. En Autriche, un test PCR ne suffit plus pour aller au restaurant, des régions allemandes ont renforcé le pass sanitaire tandis qu'en Ukraine, les fonctionnaires et enseignants non-vaccinés seront suspendus.