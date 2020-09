Covid-19 : les rassemblements de plus de 1 000 personnes interdits à partir de mercredi minuit en Haute-Garonne

La préfecture a aussi annoncé une réduction des horaires d'ouverture des bars, face à la "reprise de l'épidémie" du Covid-19.

Les rassemblements de plus de 1 000 personnes, y compris sportifs, seront interdits en Haute-Garonne à compter du mercredi 23 septembre, minuit, annonce la préfecture dans un communiqué de presse lundi. Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, le préfet, Étienne Guyot, annonce également que les bars et restaurants devront fermer entre 1h et 6h du matin.

En Haute-Garonne, "les derniers taux d'incidence continuent d'évoluer défavorablement", précise la préfecture dans son communiqué. Ils sont de 159,5 cas positifs pour 100 000 habitants recensés dimanche, et ce "malgré les mesures" déjà prises au mois d'août pour imposer le port du masque en certains lieux. avec ce chiffre, la Haute-Garonne dépasse des départements comme la Gironde ou les Alpes-Maritimes.

La préfecture avait déjà annoncé vendredi de nouvelles restrictions pour freiner le Covid-19, notamment en limitant les activités festives à Toulouse. Toutes les activités dansantes sont interdites dans les établissements recevant du public, pareil pour la "consommation debout dans les restaurants et débits de boissons", "pour éviter une trop grande concentration de personnes à l'intérieur des établissements", avait précisé le préfet.