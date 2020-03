Covid-19: les personnes âgées sous surveillance

Masque de protection sur le nez, Marylise Albert, infirmière libérale à Crépy-en-Valois (Oise), a doublé le temps de sa tournée quotidienne. Il n'y a pas plus de soins à prodiguer, mais de très nombreuses questions de la part de ses patients. À peine entrée, l'infirmière procède à une méticuleuse désinfection de ses mains avant d'approcher la malade, atteinte d'une maladie chronique et alitée. Le Covid-19 est encore plus une menace pour elle. Lundi 2 mars, une octogénaire originaire de Crépy-en-Valois est décédée. La ville est devenue l'un des foyers de l'épidémie.

Toutes les personnes présentant une infection respiratoire seront testées

Alors, à la maison de retraite de la ville, les visites des familles sont interdites et les patients confinés dans leurs chambres. Quelques rues plus loin, dans une résidence pour seniors, les habitants ne sont pas confinés, mais redoublent de vigilance. Dans la journée, l'association en charge des auxiliaires de vie et des aides à domicile de Crépy-en-Valois a pu fournir du gel désinfectant et des gants à ses salariés pour continuer leurs tournées chez leurs patients. Dans les établissements de Crépy-en-Valois, toutes les personnes présentant une infection respiratoire aiguë sont ou vont être testées. Une quarantaine de patients sont concernés. Cinq ont déjà été déclarés positifs au Cvid-19.