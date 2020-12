Covid-19 : les patients en réanimation placés sur des coussins d'air Michelin

Installés sur le ventre pour une meilleure ventilation, les patients en détresse respiratoire en raison du Covid-19 peuvent rester immobiles pendant 16 heures. Un positionnement qui n'est pas sans conséquence à la longue. Le patient peut en effet développer des escarres. L'hôpital d'Amiens s'est mis en quête d'une solution, en la matière un coussin gonflable qui faciliterait la ventilation et le confort des malades. L'établissement a alors contacté l'entreprise Michelin, et le géant du pneumatique Michelin a répondu favorablement.

Le savoir faire du monde pneumatique au monde des médecins

Une équipe de recherche a imaginé le prototype. Un ensemble composé de sept coussins pneumatiques. Puis ce sont les ingénieurs de chez Michelin qui ont conçu le coussin fabriqué dans les ateliers de l'entreprise de pneumatiques. La pression du coussin est alors mesurée pour gérer la pression du contact entre la peau et le coussin. A l'image de la pression du pneu qui adhère à la route. Les tests sont concluants. Michelin a d'ores et déjà fourni 50 kits dans plusieurs hôpitaux, et d'autres suivront.