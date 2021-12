Covid-19 : les nouvelles règles pour entrer en France appliquées à partir de samedi

Ce sera à partir de samedi. Face à la pandémie de Covid-19 et à la cinquième vague qui touche la France, les nouvelles règles pour entrer sur le territoire français seront appliquées à partir du samedi 4 décembre, a annoncé vendredi le gouvernement sur son site internet. "Toute personne de 12 ans et plus entrant sur le territoire français doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h ou 48h en fonction du pays de provenance", peut-on lire.

Il existe cependant des exceptions : "Les personnes présentant un schéma vaccinal complet n'ont pas à présenter de test, lorsqu'elles arrivent d'un Etat membre de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse". Une nouvelle classification des pays est également proposée, avec la catégorie rouge écarlate réservée aux pays d'Afrique australe, frappés par le variant Omicron.