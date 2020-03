Covid-19 : les nouvelles façons de se dire bonjour

Comment se dire bonjour au temps du Covid-19 ? Partout dans le monde, on change ses habitudes. Dans l'après-midi du samedi 7 mars, à Lyon (Rhône), on change ses habitudes. Et chacun a sa technique. Certains se tapent sobrement le coude. De plus en plus de personnes se disent bonjour avec les pieds. Sur les réseaux sociaux , en Chine, on appelle déjà ça le "Wuhan check". Encore plus prudents, en Iran, certains se contentent désormais d'un simple signe de loin.

De nouvelles bonnes manières

Tout est bon, sauf serrer la main, même celles de la chancelière allemande. De nouvelles bonnes manières que l'on apprend déjà dans les écoles britanniques, mais que certains, moins inquiets, n'ont pas encore totalement intégrées. Tous les spécialistes sont pourtant formels : ne pas se serrer la main, quelle que soit l'alternative choisie, est l'un des meilleurs moyens pour limiter la propagation du virus.

