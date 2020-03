Covid-19 : forte augmentation de cas de contamination aux États-Unis

Aux États-Unis, 329 personnes ont été déclarées positives au Covid-19. Parmi elles, 16 ont déjà trouvé la mort. Et l'ampleur de l'épidémie pourrait être sous-évaluée, car l'État ne prend pas systématique en charge le dépistage de la maladie. "Vous ne pouvez pas être financièrement pris en charge totalement pour ce test. Nous n'avons pas de couverture médicale universelle. Il nous faut donc une assurance privée ou une assurance d'État", confirme notre journaliste Agnès Vahramian en direct de Washington.

Spécificité américaine

La très grande majorité des Américains disposent d'une assurance, mais la prise en charge ne rend pas le dépistage gratuit. "On ne sait pas si certains ne vont pas être dissuadés d'aller se faire tester", explique Agnès Vahramian. C'est sans compter les 27 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture de santé. "On craint donc qu'il y ait des cas non détectés à cause de cette spécificité américaine", conclut notre journaliste.