Covid-19 : les modalités de remboursement des tests sont fixées

À compter du 15 octobre, fini le dépistage gratuit du Covid-19 ou presque. Le gouvernement a précisé, lundi 27 septembre, les modalités de leur remboursement. Les tests restent pris en charge pour les personnes déjà vaccinées, pour les patients présentant des symptômes sur prescription médicale, pour les cas contacts signalés par l’Assurance maladie et pour les mineurs entre 12 et 17 ans.

Un coût minimum de 20 à 30 euros

En pharmacie, un test antigénique coûtera entre 20 et 30 euros. Dans un laboratoire, un test PCR sera facturé entre 50 et 60 euros. Des tarifs dissuasifs, selon une pharmacienne d'Achères (Yvelines), qui estime que la mesure va peut-être "faire réfléchir ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner". Pour les laboratoires, le déremboursement des dépistages n’est pas une mauvaise idée, mais ils redoutent qu’il soit mal compris par certains patients. À ceux dont le test ne pourra plus être remboursé, les laboratoires pourront proposer d'administrer le vaccin directement sur place à partir du 15 octobre. Une autre façon de convaincre les réticents.