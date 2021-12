Tests Covid-19 : les laboratoires confrontés à "une demande considérable" et à "des problèmes d'approvisionnement et de RH"

"On a fait plus de 6,3 millions tests dans les derniers jours, dont 2,3 millions de tests PCR" dans les laboratoires, affirme le président du Syndicat national des biologistes médicaux François Blanchecotte, vendredi 17 décembre sur franceinfo, expliquant qu'il y a "une demande considérable de tests avant les fêtes", une semaine précisément avant le réveillon de Noël.

franceinfo : Combien faites-vous de tests ces temps-ci, à l'approche des fêtes ?

François Blanchecotte : On a fait plus de 6,3 millions tests dans les derniers jours, dont 2,3 millions de tests PCR, et on a battu un record mardi 14 décembre, on a dépassé les 490 000 tests PCR, donc on voit qu'il y a une demande considérable de tests avant les fêtes. C'est beaucoup plus tôt que l'an dernier. On avait eu un 24 décembre assez noir l'an dernier, mais cette année, ça commence à arriver dès maintenant. Il faut souligner que dans la cellule ministérielle qui s'est tenue jeudi soir, on a signalé qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement. On a des problèmes de RH, des personnels qui sont fatigués, et donc ça devient extrêmement tendu et compliqué à l'approche du 24 décembre.

Avez-vous demandé des renforts pour les fêtes ?

On a demandé à avoir des extensions pour les étudiants, les BTS en alternance. Le courrier est parti lundi à toutes les instances administratives françaises pour voir si on peut avoir les bras pour nous aider pendant les vacances mais à ce jour on n'a pas de retour. La cellule ministérielle nous demande de prioriser, parce qu'il semble que dans les conditions dans lesquelles nous sommes, on ne pourra peut-être pas réaliser tous les tests, donc on doit prioriser les gens qui ont des symptômes, une ordonnance, les gens qui vont aller dans des établissements de soins. Les laboratoires vont essayer d'ouvrir le 25, le 26 décembre, mais il faut trouver les personnels qui souhaitent pouvoir rester à nos côtés pour nous aider. On a plusieurs faits de personnes agressives et là ça nous pose un réel problème. Certains laboratoires ont commencé à mettre des vigiles. Il semble que les Français veulent absolument avoir leur test. Il faudra s'y prendre quand même assez tôt.

Est-ce que le séquençage pour trouver les cas du variant Omicron vous ralentit ?

On nous a mis un obstacle supplémentaire. On nous a demandé de cribler avec d'autres amorces pour détecter le variant Omicron et donc ça nous fait changer les réactifs. Mais aujourd'hui, les réactifs, on ne les a pas. On nous demande de les changer à partir du 20 décembre, les fabricants sont sur le pont, mais on est dans une période extrêmement tendue de livraison. Il faut des fois deux ou trois jours pour qu'on ait des réactifs. Donc être prêts pour le 20 décembre n'est même pas un défi, ça nous paraît extrêmement difficile.